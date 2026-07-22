Tayyar Article
وزارة الطاقة الأميركية:
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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00 :03
الرئيس عون وصل قبل قليل إلى بيروت عائداً من واشنطن
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23 :48
وزارة الطاقة الأميركية: الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي
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23 :25
الخارجية البريطانية: اتخذنا إجراء احترازيا بسحب موظفينا من إيران مؤقتا
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23 :04
القيادة المركزية الأميركية: السفن التجارية تواصل المرور عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أميركي
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23 :00
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها شمع والشقيف عمل عدائي وقلاع جبل عامل جزء لا يتحزأ من لبنان
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22 :58
بالفيديو - البطريرك "الكبير": بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك (OTV News) تتمة
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بالفيديو - البطريرك "الكبير": بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك
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Just in
-
00 :03
الرئيس عون وصل قبل قليل إلى بيروت عائداً من واشنطن
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23 :48
وزارة الطاقة الأميركية: الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي
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23 :25
الخارجية البريطانية: اتخذنا إجراء احترازيا بسحب موظفينا من إيران مؤقتا
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23 :04
القيادة المركزية الأميركية: السفن التجارية تواصل المرور عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أميركي
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23 :00
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها شمع والشقيف عمل عدائي وقلاع جبل عامل جزء لا يتحزأ من لبنان
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22 :58
بالفيديو - البطريرك "الكبير": بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك (OTV News) تتمة
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بالفيديو - البطريرك "الكبير": بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك
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22 July 2026
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"التيار" عن لقاء عون - ترامب: نجدد دعمنا المسار السيادي للدولة ويجب تسريع الإنسحاب الإسرائيلي على كامل الجنوب
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فريد البستاني: لا لزيادة الـ TVA... وعلى الدولة وقف الهدر وتحسين الجباية قبل زيادة الضرائب
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22 July 2026
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المرابطون: حرية الإنسان في وطنه هي الهدف والمبتغى
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22 July 2026
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"التيار" يتحدى الصدي بإيجاد الأجوبة: مشروع أضحوكة آخر وعراضات إعلامية وخزعبلات!
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22 July 2026
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عصابة خطف وسلب في قبضة الجيش!
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22 July 2026
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22 July 2026