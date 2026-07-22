شو الوضع؟ تعهدات ترامب في انتظار الترجمة وسلام يتفقد زوطر الغربية: مسار الدولة يتطلب الإنسحاب الكامل ووضع السلاح في عهدة الجيش
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22 July 2026
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54 mins ago
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source: tayyar.org
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ما بعد لقاء واشنطن بين رئيس الجمهورية ورئيس القوة الأعزم في العالم، بات أمام محك التنفيذ والتزام الوعود. فالطريق إلى انسحاب الإحتلال من كامل الجنوب، ووضع سلاح حزب الله في عهدة الجيش اللبناني، لا تزال شاقة ووعرة ومحفوفة بالأفخاخ والمخاطر. فالعقدة الإستراتيجية تتجاوز التفاصيل التقنية إلى كيفية ضمان الأمن والإستقرار للبنان عموماُ، وألا يبقى مصدر توتر، بما يحمله ذلك من نزعة أميركية عميقة لتلزيم لبنان ومشاكله، إلى قوة إقليمية ما...
وإلى عودة الرحلات المباشرة، ينتظر لبنان اولاً دعم الجيش، والضغط على إسرائيل للإلتزام، فيما يبقى على لبنان ودولته أن يسلك مساراً يؤدي في نهاية المطاف إلى حصر السلاح في يد الجيش اللبناني وحده.
في هذا الوقت، أرادت السلطة أن توجه رسالة رمزية عبر زيارة تفقدية وسريعة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى زوطر الغربية، في ظل حضور الجيش اللبناني ومنعِه المواطنين من الدخول بسبب المحاذير الأمنية.
وميدانياً، واصلت إسرائيل تحرشاتها من خلال بعض عمليات إطلاق النار والقصف المتقطع وإلقاء القنابل الصوتية.
في المواقف السياسية المواكبة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي أن "المهم الآن بعد القمة هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط". وقال" إن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية يوم الاثنين، بالكاد يعدُّ انسحاباً".
إلى ذلك أملَ التيار الوطني الحر في بيان له أن يشكّل اجتماع واشنطن محطة اساسية تُعيد ترسيخ موقع لبنان كشريك سيادي كامل الصلاحية في رسم مستقبله.
وشدد "التيار" على مسألة أن يشكّل بدء الانسحاب الاسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إلى القرى الجنوبية المحتلة اختباراً عملياً لجدية الضمانات، ما يستوجب تسريع تطبيقه تباعاً على كامل الجنوب من دون تجزئة. وشدّد على أن حصر السلاح بيد الدولة وحدها شرط وجودي لاستعادة السيادة الكاملة بمعزل عن حتمية وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وقد رحّب "الحزب التقدمي الإشتراكي" من جهته بما أعلنه الرئيس ترامب عن أن الإسرائيليين "في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية"، وأكد أن العبرة تبقى في التنفيذ الكامل لهذا الانسحاب، بما يفضي إلى استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وفي هذا السياق، يجدّد "التقدمي" مطالبته بدعم الجيش اللبناني.
في هذا الوقت، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية جون بيشوب على رأس وفد في زيارة تعارفية.
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