صدرَ عن التيار الوطني الحر الآتي:تابع التيار الوطني الحر باهتمام نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.إن التيار، إذ يأمل أن يشكّل هذا الإجتماع محطة اساسية تُعيد ترسيخ موقع لبنان كشريك سيادي كامل الصلاحية في رسم مستقبله، يشدد على الآتي:أولاً، يشكّل بدء الانسحاب الاسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إلى القرى الجنوبية المحتلة اختباراً عملياً لجدية الضمانات، ويستوجب تسريع تطبيقه تباعاً على كامل الجنوب من دون تجزئة، وبالتوازي مع عودة الأهالي، وذلك دحضاً للادعاءات الاسرائيلية بأن الاتفاق-الاطار يوفّر غطاءً لبقاء القوات الاسرائيلية في الجنوب.ثانياً، إن حصر السلاح بيد الدولة وحدها شرط وجودي لاستعادة السيادة الكاملة بمعزل عن حتمية وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل. فالمعادلة الصحيحة هي دولة واحدة، سيادة ناجزة، جيش واحد، وقرار شرعي واحد.ثالثاً، إن دعم الجيش اللبناني هو أمر حيوي لكي يستطيع القيام بموجباته الوطنية والسيادية، وعلى السلطة وضع هذه الحاجة في رأس أولوياتها.رابعاً، يُبنى استقرار لبنان إنطلاقاً من الداخل، عبر إصلاح سياسي واقتصادي جدي يواكب أي انفتاح خارجي، وهو ما لم يتلمّسه اللبنانيون بعد.خامساً، إن ما حمله اللقاء من كلام إيجابي حول العلاقات الثنائية لا بد أن يُترجم بخطوات ملموسة، في مقدّمها تحرير الثروات الباطنية اللبنانية برّاً وبحرا، مع ترحيبنا بقرار الرئيس الاميركي تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان.يجدّد التيار الوطني الحر التزامه دعم المسار السيادي للدولة، ويعتبر أن نجاح هذا التوجه هو مدخل اساسي لإخراج لبنان من دوامة الحروب بالوكالة والاحتلالات، وضمان مستقبل يليق بتضحيات شعبه.