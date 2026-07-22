دوّن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، على منصة X:"أرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـ TVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين. فالمواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة.إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية وتطبيق القوانين، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة من الجمارك، والضريبة على الدخل، والأملاك البحرية وسائر الرسوم التي لا تُجبى كما يجب، بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين.لن نقبل بتحميل اللبنانيين فاتورة عجز الدولة عن الإصلاح. المطلوب إصلاح الإدارة، ومكافحة التهرب الضريبي والهدر، لا ضرائب جديدة تُفاقم الأزمة المعيشية."