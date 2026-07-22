Tayyar Article
قوى الامن اطلقت حملة "تسبح - عخير" للحد من حوادث الغرق
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اطلقت قوى الامن الداخلي حملة "تسبح - عخير"، لحثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على احترام شروط وإرشادات السلامة، للحدّ من حوادث الغرق.
وقالت:"فقد 91 شخصًا حياتهم جرّاء الغرق في لبنان خلال عام ونصف، أرقام مقلقة تؤكّد أن الالتزام بإرشادات السلامة، ومراقبة الأطفال، وتجنّب السباحة في الأماكن الخطرة، خطوات أساسية للحدّ من حوادث الغرق وحماية الأرواح".
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