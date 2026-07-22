تفيد أوساط ديبلوماسية بأن واشنطن تدفع باتجاه مقاربة عملية تقوم على خطوات متبادلة، بعيداً من إعادة فتح كل الملفات الخلافية دفعة واحدة، باعتبار أن الأولوية الحالية هي تثبيت الاستقرار جنوباً.