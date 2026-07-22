الأميركيون يفضلون المسار العملي
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22 July 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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تفيد أوساط ديبلوماسية بأن واشنطن تدفع باتجاه مقاربة عملية تقوم على خطوات متبادلة، بعيداً من إعادة فتح كل الملفات الخلافية دفعة واحدة، باعتبار أن الأولوية الحالية هي تثبيت الاستقرار جنوباً.
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