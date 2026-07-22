المؤبد لقاتل زوجته!
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22 July 2026
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20 mins ago
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source: tayyar.org
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أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشاريَن القاضيين أحمد محمود ولطيف نصر الحكم المبرم الذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم مارون جبور يونس لإقدامه بتاريخ 17/11/2019 عل ارتكاب جناية القتل عمداً بحق الضحية، الزوجة والأم، أليدا جميل وهبة داخل كنيسة مار الياس الحي في محلة حميص التابعة لبلدة مزيارة - الشمال.
وارتكزت المحكمة في خلاصة حكمها على ما نصت عليه المادة 549 من قانون العقوبات وعلى النتيجة التي توصلت التحقيقات اليها بحيث لم يعد من موجب ولا من فائدة يبرران الاستفاضة في بحث سائر الأسباب والمطالب المدلى بها في هذا الملف، وبعد سماع مرافعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، قررت الهيئة وبالإجماع:
١- تجريم المتهم مارون جبور يونس بالجناية المنصوص عليها في المادة 549/عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.
٢- إدانة المتهم المذكور بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر.
٣- إدغام العقوبتين المحكوم بهما المتهم بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد فقط بعد تخفيضها تخفيفاً الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
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