أفادت معلومات الجديد أنّ الجمارك والنيابة العامة التمييزية تضبطان كمية كبيرة من حشيشة الكيف كانت مخبأة بطريقة مموهة في مرفأ بيروت. وأنّ كمية حشيشة الكيف التي ضُبطت في مرفأ بيروت كانت معدّة للتهريب إلى أفريقيا.