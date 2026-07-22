الذهب يمدد مكاسبه ويرتفع 2% في المعاملات الفورية إلى 4155.87 دولارا للأونصة.

ارتفاع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 60.55 دولارا للأونصة.