Tayyar Article
بالصورة - قتيل نتيجة حادث سير على طريق السفارة الأميركيّة!
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22 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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وقع حادث سير مروّع بين سيّارة رباعيّة الدّفع ومع عامل ديليفري على دراجة ناريّة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق السفارة الأمريكية، ممّا أسفر عن وفاة العامل المذكور.
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