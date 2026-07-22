وقع حادث سير مروّع بين سيّارة رباعيّة الدّفع ومع عامل ديليفري على دراجة ناريّة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق السفارة الأمريكية، ممّا أسفر عن وفاة العامل المذكور.