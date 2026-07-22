كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

أزمة المازوت تتفاقم، التقنين يزداد، أسعار المولدات ترتفع، وقطاع البناء يدفع ثمن أزمة الإسمنت… فيما وزراء “القوات” يكتفون بالبيانات والصور الإعلامية. اللبنانيون لا يريدون وزراء دعاية، بل خططاً وحلولاً. بعد أشهر من الوعود، أين النتائج؟