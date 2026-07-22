أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن القوات الإسرائيلي توغلت باتجاه منطقة دوبيه في أطراف بلدة شقرا ووصلت إلى محيط قلعة دوبيه الأثرية ووادي السلوقي، وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنازل، ورفعوا العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبيه الأثرية شرق شقرا في قضاء بنت جبيل، كذلك قاموا بتسيير دوريات مستخدمين آليات رباعية الدفع.