في خطوة تعكس التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، أعلنت شركة ‎AVIS‎، إحدى أبرز شركات تأجير السيارات في العالم، عن تعزيز أسطولها في لبنان بمجموعة جديدة من سيارات تويوتا، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة والراحة للمستأجرين.

وجاء اختيار ‎AVIS‎، التي حصدت لقب أفضل شركة لتأجير السيارات في لبنان لمدة ثماني سنوات متتالية من قبل ‎World Travel Awards‎، لسيارات تويوتا انطلاقًا من السمعة العالمية التي تتمتع بها هذه العلامة اليابانية في مجالات الجودة والمتانة والموثوقية على المدى الطويل. فقد أثبتت سيارات تويوتا، على مدى عقود، قدرتها على المحافظة على أدائها وكفاءتها حتى بعد سنوات طويلة من الاستخدام المكثف، ما يجعلها الخيار الأمثل لشركات تأجير السيارات التي تضع رضا العملاء واستمرارية الخدمة في مقدمة أولوياتها.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة ‎AVIS Lebanon‎، السيد رجا قربان: "تأسست ‎AVIS Lebanon‎ عام ‎1964‎، وكانت أول شركة لتأجير السيارات في لبنان، وأول من حصل على امتياز ‎AVIS‎ في منطقة الشرق الأوسط. على مدى أكثر من ستة عقود، واصلنا تطوير أعمالنا حتى أصبحنا اليوم الشركة الرائدة في قطاع تأجير السيارات، مع أكبر أسطول من المركبات في لبنان.

ونعتز بشراكتنا المستمرة مع تويوتا لأكثر من ثلاثين عامًا، والتي أثمرت عن شراء آلاف السيارات وأسهمت في تعزيز قطاع السيارات في لبنان.

ونتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع عملائنا على ثقتهم المستمرة، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. فهذه الثقة هي التي مكنتنا اليوم من تسلّم أكثر من ‎100‎ سيارة جديدة، ضمن خطة شراء عالمية أكبر لهذا العام، ما يعكس استمرارنا في الاستثمار، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات، وإيماننا بمستقبل لبنان."

وتتميز سيارات تويوتا بمستويات عالية من الأمان، واقتصاد استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف الصيانة، إضافة إلى موثوقيتها العالية التي تقلّل من الأعطال المفاجئة وتمنح المستأجرين تجربة قيادة مريحة وآمنة، فضلًا عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع.

من جهته، صرّح السيد فيليب البستاني، ‎Vice President and COO‎ في شركة ‎BUMC‎، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات تويوتا في لبنان: "نفخر في ‎BUMC‎ بأن تكون تويوتا الخيار المفضل لشركات تأجير السيارات، لما تتمتع به من موثوقية واعتمادية. وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عامًا من الشراكة مع ‎Avis Lebanon‎، بنينا علاقة راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين. وما يجمعنا ليس فقط التزامنا بتقديم أفضل خدمة لعملائنا، بل أيضًا إيماننا العميق بلبنان وبمستقبله. واليوم، نعتز بأن نكون جزءًا من مسيرة نجاح ‎Avis Lebanon‎، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح معًا في السنوات المقبلة."

وأكدت إدارة ‎AVIS Lebanon‎ أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع سياسة الشركة القائمة على توفير مركبات تواكب أفضل المعايير العالمية وتمنح العملاء خيارات تنقل موثوقة ومريحة، سواء خلال زيارات العمل أو الرحلات السياحية أو الاستخدام اليومي.