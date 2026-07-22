بستاني: طريق كسروان لم يعد يحتمل التأجيل بعد سقوط أربعة ضحايا خلال أيام
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب ندى بستاني عبر منصة "إكس":
"اربعة أرواح خلال ثلاثة أيام على مفرق وطى الجوز، وقبلهم سقط ضحايا غيرهم. طريق كسروان من جعيتا للجرد لا يتحمّل أي تأجيل. نضمّ صوتنا إلى صوت المخاتير والبلديات وأبناء المنطقة، المفارق والمخارج على هالطريق صارت تشكّل خطرا يوميا على حياة الناس وكل سالكيها. تواصلنا مع مدير عام الطرق والمباني بوزارة الأشغال المهندس بيار المعلوف ومشكور على تعاونه، وأكّد اهتمام الوزارة بهذا الملف، وأنه تمّ تحضير اقتراحات لحلول جذرية، وسيتمّ عرضها بكرا على البلديات المعنية. الله يرحم جميع الضحايا، ويصبّر أهلهم، ويحمي أهالي كسروان وكل سالكي هالطريق، على أمل أن تبدأ الأشغال اللازمة بأسرع وقت ممكن".
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