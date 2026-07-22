محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما
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22 July 2026
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17 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني اليوم أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من آب المقبل.
وقال تاياني أمام البرلمان: "سنستضيف جلسة حوار أخرى (بين لبنان وإسرائيل) في الرابع من آب"، وذلك عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي "أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية".
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