الخوري: شو عم يصير بوزارتي الطاقة والصناعة؟... المطلوب تحرّك فوري ومحاسبة
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر حسابه على منصة إكس:
"الترابة مقطوعة والورش واقفة وقطاع البناء عم يدفع التمن.
المازوت عم يبلّش يختفي من السوق، وإذا كفّينا هيك رايحين على تقنين إضافي بالمولدات، فوق تقنين كهربا الدولة.
شو عم يصير بوزارتي الطاقة والصناعة؟
وين الخطط؟
وين المعالجات؟
وين الـ "نحنا وبدنا وفينا" وهلمّ جرّ من مفرداتكن الصفرا؟
صفر رؤية بوزاراتكن.
صفر مسؤولية.
صفر حسّ بالمسؤولية.
الناس ما بقى تحمل منطق إدارة الأزمات ولا سياسات فاشلة عم تنعكس على كل بيت وكل مؤسسة وكل لبناني. المطلوب تحرّك فوري ومحاسبة، لأن تعطيل القطاعات الأساسية جريمة!
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