تقدمت قوة إسرائيليّة إلى أطراف بلدة برج الملوك - مرجعيون، عند الطريق العام بين تلّ النحاس وبرج الملوك، حيث اقتحمت منزل المواطن (ش.ن)، وقامت بتفتيشه، كما فتّشت هاتفه الخليوي، واستجوبته، وصادرت جواز سفره، قبل أن تنسحب باتجاه تلّ النحاس.