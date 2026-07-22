فتّشت هاتفه وصادرت جواز سفره... هذا ما حصل في برج الملوك!
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22 July 2026
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14 mins ago
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source: tayyar.org
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تقدمت قوة إسرائيليّة إلى أطراف بلدة برج الملوك - مرجعيون، عند الطريق العام بين تلّ النحاس وبرج الملوك، حيث اقتحمت منزل المواطن (ش.ن)، وقامت بتفتيشه، كما فتّشت هاتفه الخليوي، واستجوبته، وصادرت جواز سفره، قبل أن تنسحب باتجاه تلّ النحاس.
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