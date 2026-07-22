تشير مصادر مواكبة لزيارة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأميركية الى أنها كانت محضرة جيداً من كافة الجوانب البروتوكولية والدبلوماسية والسياسية، وقد بذَل دبلوماسي أميركي بارز مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً كبيرة مع ترامب في عمل استباقي تنبيهي لتفادي أي أخطاء بروتوكولية أو حركات جسدية وهفوات كلامية وتصريحات إعلامية خلال اللقاء مع عون كتلك المعهود بها الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع بعض ضيوفه.