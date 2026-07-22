إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير الأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault، بحضور السيد رامي منعم من قسم العلاقات الدبلوماسية في التيار.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية، إضافةً إلى دور الأمم المتحدة في مواكبة المرحلة الراهنة، لاسيما دورها في تثبيت وقف إطلاق نار شامل في لبنان وأهمية سعيها لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية.كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات السياسية والأمنية والاستحقاقات المقبلة.