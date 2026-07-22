Tayyar Article
"القناة 12" الإسرائيلية: دوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية
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22 July 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :20
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية لكننا لم نصدر إنذارًا للإسرائيليين
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية لكننا لم نصدر إنذارًا للإسرائيليين
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10 :59
بالفيديو - القاضية غادة عون من استوديو tayyar.org في مقابلة شاملة: هذه قصّتي مع الإيمان وشلل الأطفال والزواج تتمة
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