القاضية غادة عون من استوديو tayyar.org في مقابلة شاملة: هذه قصّتي مع الإيمان وشلل الأطفال والزواج



غادة عون:

- كنا في الدامور قبيل اجتياح البلدة في الحرب الأليمة و"وصلوا إلينا" وهذا ما حصل

- أنا ضد السلام مع إسرائيل في الوقت الراهن فالدماء لم تبرد والمطلوب "حدود آمنة"