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Tayyar Article

قيادي في حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض: 3 مسيرات استهدفت موقعنا بوادي آلانة في أربيل فجر اليوم

  • 22 July 2026
  • 57 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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