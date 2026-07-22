أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب بأن يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال مصدر مقرب من ترامب، لـ"نيويورك بوست" ، إنّ ترامب يعتقد أن إنفانتينو "يحظى باحترام الجميع حول العالم، ويدرك أن لديه قدرة خاصة على جمع الناس معًا".

وسيُنتخب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة هذا العام خلفا لأنطونيو غوتيريش، البرتغالي الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية كانون الأوّل.

وللفوز بالمنصب، سيحتاج إنفانتينو إلى الحصول على تأييد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، حيث تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض (الفيتو)، ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إنفانتينو يرغب في تولي المنصب، أو إلى أي مدى ناقش ترامب معه هذا الأمر.