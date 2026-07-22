إعلام إسرائيليّ يكشف: سوريا تستعد للتحرّك ضد "الحزب" في لبنان!
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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عاد كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدخّل سوري ضد "حزب الله" في لبنان إلى الواجهة مجدّداً، مع إعلانه أمس الثلاثاء أثناء استقباله الرئيس اللبناني جوزف عون في البيت الأبيض أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يريد أن يفعل شيئاً مع الحزب، وأعتقد أنه سيكون فعّالاً في ذلك".
في السياق، كشف مصدر أمني سوري لهيئة البث الإسرائيلية (كان) أنّه "رغم رفض الشرع اقتراح ترامب، فإن خططاً ضد حزب الله تتبلور خلف الكواليس وسيتم تنفيذها عند الحاجة".
وأضاف: "هناك فجوة بين ما يُقال في العلن وما يجري خلف الكواليس. إن التوجيهات تقضي بالتحرّك ضد أي وجود لحزب الله على الأرض وإحباطه".
خلال الفترة الأخيرة، لفت ترامب أكثر من مرّة إلى أن الرئيس السوري هو الطرف الأنسب للتعامل مع "حزب الله" في لبنان بدلاً من إسرائيل.
في لقاء إعلامي، أكّد الشرع أن سوريا لن تتدخّل في لبنان إلا بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وقال إنّه إذا كان ذلك يخدم مصالح لبنان وسوريا، فهو منفتح على الجلوس مع "حزب الله".
وأضاف: "فُسّرت تصريحات ترامب وكأن القوّات السورية ستدخل لبنان صباح الغد"، وأعرب عن رفضه أي تدخّل فوري. وأشار بدلاً من ذلك إلى إمكانية وجود "دور إيجابي لسوريا من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية".
في إسرائيل، علّق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على تصريحات ترامب السابقة قائلاً، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إن إسرائيل "ليست بحاجة" إلى الرئيس السوري في لبنان.
وأشار كاتس إلى الشرع باسمه السابق "الجولاني"، واصفاً إيّاه بأنه "إرهابي ببدلة"، وأضاف أن إسرائيل "تقوم بالعمل بنفسها".
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