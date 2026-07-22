وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية
-
22 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
10 :03
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية:
- هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
- سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
-
09 :38
وكالة "فارس" عن مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية: انفجاران يهزان المحافظة نتيجة هجوم أميركي صباح اليوم
-
09 :35
ترامب في "مقاربته اللبنانية": ضمانات عون وبري والجيش..والشرع تتمة
-
09 :31
الجيش الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين
-
09 :18
سيارات الإسعاف تنتظر عند مدخل زوطر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدًا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض
-
09 :03
إعلام إسرائيليّ يكشف: سوريا تستعد للتحرّك ضد "الحزب" في لبنان! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
مصادر عسكريّة: "ما حدن يربّحنا جميلة"!
-
الجيش اللبناني يدخل زوطر الغربية... لا تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي
-
الرحلات الأميركيّة تنطلق... إلى لبنان!
-
زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
-
"المدن" تكشف: إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب
-
نشر الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية» رسالة متعددة الأهداف
-
صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية
-
ترامب لعون: مواقف بلا التزامات
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
-
رئاسة الجمهورية عن القمة اللبنانية - الاميركية : الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
-
بعد إطلاق النار على العناصر.. بيان لقيادة الجيش!
-
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
-
EXCLUSIVE
عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
-
ماذا في كواليس اجتماع واشنطن الرئاسي؟
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
-
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
-
-
Just in
-
10 :03
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية:
- هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
- سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
-
09 :38
وكالة "فارس" عن مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية: انفجاران يهزان المحافظة نتيجة هجوم أميركي صباح اليوم
-
09 :35
ترامب في "مقاربته اللبنانية": ضمانات عون وبري والجيش..والشرع تتمة
-
09 :31
الجيش الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين
-
09 :18
سيارات الإسعاف تنتظر عند مدخل زوطر الغربية للسماح لها بالدخول تمهيدًا لبدء عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض
-
09 :03
إعلام إسرائيليّ يكشف: سوريا تستعد للتحرّك ضد "الحزب" في لبنان! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ترامب في "مقاربته اللبنانية": ضمانات عون وبري والجيش..والشرع
-
-
-
22 July 2026
-
إعلام إسرائيليّ يكشف: سوريا تستعد للتحرّك ضد "الحزب" في لبنان!
-
-
-
22 July 2026
-
لبنان وثمن الغياب: من الحجاز إلى كركوك
-
-
-
22 July 2026
-
مصادر عسكريّة: "ما حدن يربّحنا جميلة"!
-
-
-
22 July 2026
-
هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟
-
-
22 July 2026
-
الجيش اللبناني يدخل زوطر الغربية... لا تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي
-
-
-
22 July 2026
-
الرحلات الأميركيّة تنطلق... إلى لبنان!
-
-
-
22 July 2026
-
زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
-
-
-
22 July 2026
-
"المدن" تكشف: إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب
-
-
-
22 July 2026
-
نشر الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية» رسالة متعددة الأهداف
-
-
-
22 July 2026