Tayyar Article
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: ترامب وافق رسميًا على اتفاق نوويّ مدنيّ تاريخيّ مع السعودية يمتد لـ30 عامًا
-
22 July 2026
-
50 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
08 :27
الرئيس جوزاف عون في عشاء تكريمي أقامته السفيرة معوض في واشنطن:
- يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً أي إزالة الاحتلال وتولّي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها
- النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم
- لا يمكن للبنان أن يكون آمنًا ولا موحدًا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
-
08 :22
مصادر عسكريّة: "ما حدن يربّحنا جميلة"! (الجمهورية) تتمة
-
08 :19
التحكّم المروريّ: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتّجاه أنفاق المطار ومن جسر الكولا باتّجاه نفق سليم سلام
-
08 :02
هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟ تتمة
-
07 :58
بيانات "كبلر": 3 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز بالأمس
-
07 :57
الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا بشأن تعرض موظفين بسفارتها في طهران لعمل ترهيبي
-
-
Other stories
-
-
-
الجيش اللبناني يدخل زوطر الغربية... لا تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي
-
الرحلات الأميركيّة تنطلق... إلى لبنان!
-
زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
-
"المدن" تكشف: إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب
-
نشر الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية» رسالة متعددة الأهداف
-
صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية
-
ترامب لعون: مواقف بلا التزامات
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
-
رئاسة الجمهورية عن القمة اللبنانية - الاميركية : الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
-
بعد إطلاق النار على العناصر.. بيان لقيادة الجيش!
-
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
-
EXCLUSIVE
عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
-
ماذا في كواليس اجتماع واشنطن الرئاسي؟
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
-
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
-
"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
-
-
Just in
-
08 :27
الرئيس جوزاف عون في عشاء تكريمي أقامته السفيرة معوض في واشنطن:
- يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً أي إزالة الاحتلال وتولّي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها
- النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم
- لا يمكن للبنان أن يكون آمنًا ولا موحدًا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
-
08 :22
مصادر عسكريّة: "ما حدن يربّحنا جميلة"! (الجمهورية) تتمة
-
08 :19
التحكّم المروريّ: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتّجاه أنفاق المطار ومن جسر الكولا باتّجاه نفق سليم سلام
-
08 :02
هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟ تتمة
-
07 :58
بيانات "كبلر": 3 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز بالأمس
-
07 :57
الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا بشأن تعرض موظفين بسفارتها في طهران لعمل ترهيبي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مصادر عسكريّة: "ما حدن يربّحنا جميلة"!
-
-
-
22 July 2026
-
هل تنضمّ إسرائيل إلى الحرب ضدّ إيران؟
-
-
22 July 2026
-
الجيش اللبناني يدخل زوطر الغربية... لا تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي
-
-
-
22 July 2026
-
الرحلات الأميركيّة تنطلق... إلى لبنان!
-
-
-
22 July 2026
-
زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
-
-
-
22 July 2026
-
"المدن" تكشف: إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب
-
-
-
22 July 2026
-
نشر الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية» رسالة متعددة الأهداف
-
-
-
22 July 2026
-
صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية
-
-
-
22 July 2026
-
النفط عند ذروة 5 أسابيع مع تبادل الهجمات بين أمريكا وإيران
-
-
22 July 2026
-
ترامب لعون: مواقف بلا التزامات
-
-
-
22 July 2026