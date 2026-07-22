Tayyar Article
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيّرات تجهيزات للقوات البرية الأميركية غربي الكويت
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22 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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مسؤول إسرائيلي: لا نرغب بالانضمام إلى حرب إيران بهذه المرحلة
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صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية (الأخبار) تتمة
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صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية (الأخبار) تتمة
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زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
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صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية
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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
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