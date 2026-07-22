أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اللواء: اسرار
همس
تبلغت مراجع رسمية وقضائية تقارير أمنية تنطوي على تحذيرات مشدّدة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الصعيد الشخصي، لفترة زمنية غير محددة!
غمز
يبدي مصدر نيابي واسع الاطلاع استياءه من المنحى الذي يتخذه الوضع الداخلي، ويؤكد أن لا شيء «ماشي بالبلد!».
همس
تبلغت مراجع رسمية وقضائية تقارير أمنية تنطوي على تحذيرات مشدّدة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الصعيد الشخصي، لفترة زمنية غير محددة!
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
رأى مصدر دبلوماسي أن كلام الرئيسين دونالد ترامب وجوزف عون يعكس ضمناً إدراكاً عميقاً واعترافاً واضحاً بأن المشكلة الأساسية التي يواجهها عون ليست في فتح التفاوض أو توقيع اتفاق 26 حزيران، بل في تأمين موافقة الرئيس نبيه بري وتغطيته السياسية وموقف حزب الله الميداني واعتراضه على مسار تنفيذه. فقد حاول عون عدم خسارة خطوط الاتصال مع بري كاشفاً أن موقفه أكثر من محوري، فقال إن بري يريد إنهاء الحرب، وإن اعتراضه لا يعني رفض الهدف، بل يعبر عن صعوبة موقعه بوصفه ممثلاً للطائفة الشيعية. وجاء رد ترامب ليؤكد أنه فهم كلام عون باعتباره طلب مساعدة في معالجة هذه العقدة الداخلية، وأعلن استعداده للتحدث مباشرة إلى حزب الله «إذا أراد عون ذلك»، وأبدى ثقته بأن بري سيغيّر موقفه عندما يرى تقدماً على الأرض. وبذلك لم نسمع كلاماً نمطياً عن محاولة إيرانية لتخريب التفاهمات التي ترعاها أميركاً، خصوصاً بالنسبة لحزب الله بل ربط ترامب احتواء اعتراض بري وحزب الله بما تستطيع واشنطن انتزاعه من “إسرائيل” ميدانياً، ولو عبر خطوات محدودة في المناطق التجريبية، تمنح عون حجة داخلية للقول إن المسار يحقق نجاحات، متجاوزاً عقدة التصنيفات التقليدية لحزب الله عبر الاستعداد للتحدث معه.
كواليس
يقول خبراء اقتصاديون إن سوق النفط بدأ يتعامل مع باب المندب كأنه مغلق أمام الصادرات السعودية، من دون انتظار استهداف ناقلة أو إعلان شركات الملاحة وقف العبور رسمياً. فقد استدارت ناقلتا «شين لونغ يانغ» و«رودوس»، المحمّلتان من ينبع بنحو 2.7 مليون برميل إلى الصين والهند، شمالاً نحو قناة السويس ومضيق جبل طارق ورأس الرجاء الصالح، فيما تراجعت «نيو برايم» قبل وصولها إلى ينبع، وبدأت المصافي الآسيوية اعتماد مسار السويس وخط «سوميد» والدوران حول أفريقيا، بما يضيف قرابة أربعة أسابيع إلى الرحلة. ويتزامن ذلك مع تعثر العبور في هرمز، حيث سجلت «كبلر» عبور أربع سفن سلعية فقط أول أمس الاثنين، من دون عبور أي ناقلة خام عملاقة أو ناقلة غاز مسال، ولم تخرج ناقلة نفط كبيرة محمّلة من الخليج. لذلك ارتفع برنت بنحو 2.1 في المئة إلى 91.05 دولاراً، وهكذا يسعّر السوق عملياً حصاراً مزدوجاً، هرمز شبه مقفل، وباب المندب مغلق اقتصادياً بقوة الخوف والتأمين وتغيير مسارات الناقلات.
نداء الوطن: أسرار
علمت "نداء الوطن" أن تواصلا جرى بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب قبيل مغادرة عون إلى واشنطن، أعرب في خلاله بري عن دعمه للرئيس، متمنيًا له التوفيق في زيارته، ومؤكدًا أن نجاحها سيصبّ في مصلحة الجميع.
يواجه نجل مرجع بارز اعتراضًا من شخصيات في الحرس القديم، متجذّرة في المؤسسات الحزبية، وذلك لسعيه إلى اعتماد نهج الانفتاح على مختلف المكوّنات اللبنانية، وتنظيم العلاقة مع جميع الدول، مواجهًا شخصيات، منها من صدرت بحقها عقوبات دولية، ومنها من وُصفت بالفساد.
عمّم رئيس أحد الأجهزة الأمنية على عناصره عدم التردّد على إحدى المؤسسات السياحية، لشكوك تحوم حول هذه المؤسسة في قضايا ذات طابع أخلاقي.
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