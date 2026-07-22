Tayyar Article
سنتكوم: خلال الأشهر الـ3 الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر هرمز
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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05 :20
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05 :20
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026 تتمة
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05 :06
طهران تحت نيران الضربات... والدفاعات الجوية تدخل الخدمة (سكاي نيوز عربية) تتمة
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الجيش الأميركي ينهي الجولة 11 من ضربات «تقويض قدرة» إيران (الشرق الأوسط) تتمة
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إيران تحت القصف لليلة الـ11.. وانفجارات تهز عدة مدن (سكاي نيوز عربية) تتمة
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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تموز 2026
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