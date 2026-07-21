Tayyar Article
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا مساء اليوم في بلدة كفرتبنيت تردّد صداه بعنف في مختلف أنحاء منطقة النبطية
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :50
ترامب في منشور على "تروث سوشال": جوزف عون قام بعمل رائع في مساعيه لتطوير بلاده
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23 :14
وزير الحرب الأمريكي :- لا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
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23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
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22 :47
إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تتمة
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22 :34
ترامب: وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
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Just in
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23 :50
ترامب في منشور على "تروث سوشال": جوزف عون قام بعمل رائع في مساعيه لتطوير بلاده
-
23 :14
وزير الحرب الأمريكي :- لا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
-
23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
-
22 :47
إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت
-
22 :44
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تتمة
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22 :34
ترامب: وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
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21 July 2026
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بعد إطلاق النار على العناصر.. بيان لقيادة الجيش!
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21 July 2026
-
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
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-
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21 July 2026
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EXCLUSIVE
عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
-
-
-
21 July 2026
-
ماذا في كواليس اجتماع واشنطن الرئاسي؟
-
-
-
21 July 2026
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
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-
21 July 2026
-
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
-
-
21 July 2026
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الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
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21 July 2026
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إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
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21 July 2026