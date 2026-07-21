رئاسة الجمهورية عن القمة اللبنانية - الاميركية : الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
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21 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، محادثات ثنائيّة في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ج. ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل. أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.
شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك. واستعرض الرئيس عون أمام الرئيس ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان، وما خلّفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية. كما بحث الجانبان في تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأميركية في لبنان. كما أثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.
واختُتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
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23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
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المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكبر ميري نيا:
- تم إدخال معدات جديدة مضادة للطائرات إلى منظومة القتال وإعادة تأهيل الأنظمة التي تضررت من الحرب السابقة
- المعدات الجديدة رفعت بشكل كبير قدراتنا في الدفاع الجوي بحيث نتعامل اليوم بقوة أكبر بكثير مع طائرات العدو
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22 :14
الرئيس عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض: «أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب، وللدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان وسيادته ومؤسساته الشرعية والقوات المسلحة اللبنانية»
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