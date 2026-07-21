Tayyar Article
مسعد بولس: لدى واشنطن أدوات للتعامل مع حزب الله لكن التركيز حاليا على تنفيذ إطار التفاهم
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21 July 2026
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39 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :46
مصدر أميركي لـ"الحدث": الإدارة الأميركية والوكالات المعنية تدرس الوثيقة التنفيذية التي قدمها عون لترمب
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21 :45
مصادر العربية:
- خطة عون تستهدف إنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله
- الرئيس عون قدم خطة رسمية لترمب لنزع سلاح حزب الله
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21 :16
الجيش: تؤكد قيادة الجيش أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية
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21 :15
مراسل القناة 14 الاسرائيلية: أنباء أولية عن تعرض السفارة الإسرائيلية في المنامة، عاصمة البحرين، للاستهداف، لا يزال الحدث قيد التحقيق وغير مؤكد
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21 :08
القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي عسكري رفيع: احتمال نشوب حرب مع إيران في المستقبل القريب يبلغ 50%
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21 :07
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21 :46
مصدر أميركي لـ"الحدث": الإدارة الأميركية والوكالات المعنية تدرس الوثيقة التنفيذية التي قدمها عون لترمب
-
21 :45
مصادر العربية:
- خطة عون تستهدف إنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله
- الرئيس عون قدم خطة رسمية لترمب لنزع سلاح حزب الله
-
21 :16
الجيش: تؤكد قيادة الجيش أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية
-
21 :15
مراسل القناة 14 الاسرائيلية: أنباء أولية عن تعرض السفارة الإسرائيلية في المنامة، عاصمة البحرين، للاستهداف، لا يزال الحدث قيد التحقيق وغير مؤكد
-
21 :08
القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي عسكري رفيع: احتمال نشوب حرب مع إيران في المستقبل القريب يبلغ 50%
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21 :07
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل تتمة
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فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
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عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
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ماذا في كواليس اجتماع واشنطن الرئاسي؟
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21 July 2026
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شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
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-
21 July 2026
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
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-
21 July 2026
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إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
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21 July 2026
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ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
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21 July 2026
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الجيش: الوحدات العسكرية المختصة تُجري مسحًا هندسيًّا في بلدة زوطر الغربية
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21 July 2026
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"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
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21 July 2026