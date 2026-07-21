Tayyar Article
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
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21 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير العمل محمد حيدر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية والمنظمات الدولية.
وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء إطار وطني يربط بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، عبر تمكين الفئات الأكثر هشاشة من الاندماج في سوق العمل، وربط التدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز فرص العمل المأجور والعمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشاد البستاني بمضامين الاستراتيجية، معتبراً أنها تمثل مقاربة متقدمة تنسجم مع الحاجة إلى ربط السياسات الاجتماعية بالسياسات الاقتصادية، والانتقال من منطق المساعدات إلى منطق الإنتاج والاستثمار في الإنسان، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التزاماً جدياً بتنفيذها، وربط برامج التدريب بالحاجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير بيئة تشريعية واقتصادية تشجع الاستثمار وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية ستواصل مواكبة كل المبادرات والإصلاحات التي من شأنها تعزيز فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لأن التعافي الحقيقي يبدأ بخلق اقتصاد منتج يوفر فرصاً حقيقية للشباب والعائلات اللبنانية.
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