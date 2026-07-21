عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
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21 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني اليوم عصابة مكونة من سبعة أشخاص مطلوبين للقضاء اللبناني بعدة مذكرات توقيف لارتكابهم عدداً من المخالفات والتعديات وعمليات الاحتيال والسرقة والتشليح والتزوير وترويع المواطنين وحيازة أسلحة حربية وإطلاق النار وتهديد بالقتل.
وجاءت عملية المداهمة وفق المعلومات بعد رصد وتعقب وملاحقة لفترة زمنية تمكنت من خلالها قوة من مخابرات الجيش من نصب كمين لهذه المجموعة خلال اجتماعها في إحدى الشقق في مدينة صور.
وبحسب المعلومات فقد توارى أعضاء المجموعة عن الأنظار في الآونة الأخيرة بعدما كثُرت اعتراضات وشكاوى المواطنين لدى القضاء والأجهزة الامنية ضد التعديات على المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم وسلامتهم. وتضيف المصادر أن المجموعة ستحالف الى القضاء المختص لاجراء التحقيقات اللازمة وجاري التعقب لباقي أفراد العصابة المتوارين عن الانظار. وتشير المعلومات الى أنها العصابة الأخطر في مدينة صور وفي الجنوب عموماً.
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