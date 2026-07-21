تمكنت قافلة الصليب الاحمر اللبناني بمساعدة ومواكبة من فوج الهندسة في الجيش والدفاع المدني من الخروج من بلدة زوطر الشرقية، بعدما تعرضت لانفجار تشريكة ألغام من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعتين اثناء دخولهم البلدة عبر ميفدون لسحب جثمان شهيد.



ويتم اخضاع المصايين من فريق الصليب الاحمر لاسعافات اولية واصاباتهم طفيفة وحالتهم لا تدعو الى قلق.



كما ادى الانفجار الى اصابة سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر.

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