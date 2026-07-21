Tayyar Article
بيان للصليب الأحمر اللبناني
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21 July 2026
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33 mins ago
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source: tayyar.org
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تمكنت قافلة الصليب الاحمر اللبناني بمساعدة ومواكبة من فوج الهندسة في الجيش والدفاع المدني من الخروج من بلدة زوطر الشرقية، بعدما تعرضت لانفجار تشريكة ألغام من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعتين اثناء دخولهم البلدة عبر ميفدون لسحب جثمان شهيد.
ويتم اخضاع المصايين من فريق الصليب الاحمر لاسعافات اولية واصاباتهم طفيفة وحالتهم لا تدعو الى قلق.
كما ادى الانفجار الى اصابة سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر.
(البيان في الصورة المرفقة)
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