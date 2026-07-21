شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
21 July 2026
-
40 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفصحت صورة لقاء البيت الأبيض عن مدى الإنخراط الأميركي في إدارة الوضع اللبناني، والأهم عما يتصوره رئيس الولايات المتحدة لمصير لبنان. في الشكل، صورة إيجابية ووعود بدعم لبنان وحل مشاكله وإشادة بالرئيس جوزاف عون، لكن المشهد الوردي ينتظر الأفعال الحقيقية وخاصة على مستوى دعم الجيش اللبناني الذي أكَّد الرئيس ألا مصلحةَ لأحد بانهياره، والذي كان يتلقى قبل اللقاء الرصاص الإسرائيلي خلال انتشاره في زوطر الغربية لكن الإشارة الخطِرة تمثلت في تكرار دونالد ترامب إقحام الرئيس السوري أحمد الشرع بمواجهة حزب الله، ما يُفصح بوضوح عن النوايا التي باتت ساطعة وبالغة الوضوح.
وقد أكد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان جيدة، مشيدًا بمكانة عون واحترامه، معتبرًا أن لبنان "تعرض لمعاملة سيئة لفترة طويلة". وإذ اعلن ترامب عن استعداده للكلام مع حزب الله في حال طلب منه عون ذلك، قال إن "الشرع قد يأتي ليقوم بأمر ما ضد "حزب الله" وهو سبق ان قاتل الحزب لفترة من الزمن".
ومن جهته شكر الرئيس عون ترامب على ما وصفها بالإنجازات التاريخية التي تحققت بين البلدين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل دائم، وأن الوقت حان ليعيش لبنان والمنطقة حالة من الاستقرار والأمن. وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في حفظ الاستقرار، طالبًا دعمًا سياسيًا، ووجه لفتة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً إنه يدعم إنهاء الأعمال العدائية ويبذل جهودًا في هذا الإطار.
ميدانياً، وفيما كان الجيش اللبناني ينتشر في زوطر الغربية، وجهّت إسرائيل رسالةً سلبية لتطبيق "المناطق التجريبية"، بعدما بادرت وحداتها لإطلاق النار على الجيش. وسارعت قيادة الجيش إلى التأكيد أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
وفي المواقف السياسية، أثارت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر الملفات المعيشية، ولفتت إلى تحمّل المواطن اللبناني أعباء ارتفاع كلفة المعيشة الناجمة عن استمرار إرتفاع أسعار المحروقات في السوق اللبنانية فيما هي تنخفض عالمياً. واتهمت الهيئة السياسية للتيار "الحكومة وبالأخص الوزير الصورة في وزارة الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً، أو نتيجة جهل في إدارة هذا الملف الحيوي".
ولفتت الهيئة السياسية للتيار إلى أن قطاع البناء يعاني أزمة تقنين في مادة الإسمنت ناجمة عن سوء إدارة وزارة الصناعة لهذا الملف وعدم الترقّب لهذه الأزمة وانعكاساتها، مما تسبب بإرتفاع كبير في سعر الترابة.
-
Just in
-
20 :17
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد
-
20 :15
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس: لبنان مهم بالنسبة لترامب وهو يريد ان تكون الدولة قوية وتبسط سلطتها على كامل اراضيها
-
20 :14
الرئيس عون: الاجتماع مع ترامب كان جيدا جدا
-
20 :09
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
-
19 :52
انتهاء اللقاء المغلق بين الرئيسين ترامب وعون ومغادرة رئيس الجمهورية والوفد المرافق البيت الابيض
-
19 :46
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح أن الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي
-
-
Other stories
-
-
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
-
"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
-
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين
-
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة!
-
البستاني: كلّ ما أسعى إليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد
-
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"!
-
بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية
-
EXCLUSIVE
خاص - تحركات للحزب ضدّ الإطار الثلاثي... ماذا عن إسقاط الحكومة وموقف بري؟
-
هزة قد تحدث بسبب تفجيرات تحت قلعة الشقيف... صحيفة إسرائيلية تحدد قوتها!
-
هل يرتفع سعر الخبز؟
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - سيمون أبو فاضل لـ TTV: "هول الـ3 أطراف بيحكوا مع الله"! يقولون إذا هاجم السوريون تُقصف الشام..
-
باسيل: البطريرك الحويك جزء من ذاكرة لبنان وخياره الإنفتاح ورفض التقوقع
-
الأسمر يشكر البستاني لإقراره قانون حماية المتسهلك
-
بعد الحادث المأساوي... اجتماع للأشغال لإنجاز المعالجة المطلوبة
-
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في أطراف كفرتبنيت في جنوب لبنان
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... تحضّروا!
-
الجيش يعلن بدء الانتشار في زوطر الغربية: للتريّث في العودة!
-
المحروقات ترتفع مجددًا!
-
-
Just in
-
20 :17
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد
-
20 :15
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس: لبنان مهم بالنسبة لترامب وهو يريد ان تكون الدولة قوية وتبسط سلطتها على كامل اراضيها
-
20 :14
الرئيس عون: الاجتماع مع ترامب كان جيدا جدا
-
20 :09
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
-
19 :52
انتهاء اللقاء المغلق بين الرئيسين ترامب وعون ومغادرة رئيس الجمهورية والوفد المرافق البيت الابيض
-
19 :46
الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح أن الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
-
-
-
21 July 2026
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
-
-
21 July 2026
-
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
-
-
21 July 2026
-
ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية : سنساعد لبنان كثيرا!
-
-
-
21 July 2026
-
الجيش: الوحدات العسكرية المختصة تُجري مسحًا هندسيًّا في بلدة زوطر الغربية
-
-
21 July 2026
-
"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
-
-
-
21 July 2026
-
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين
-
-
-
21 July 2026
-
بطولة أستراليا المفتوحة تحد من التذاكر الرخيصة بعد مشاكل الازدحام
-
-
21 July 2026
-
أميركا تتّهم كوبا بحملة تجسس على أعلى المستويات
-
-
-
21 July 2026
-
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة!
-
-
-
21 July 2026