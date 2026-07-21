انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر زعم أنه صادر عن قناة "العربية"، يفيد بأن الحكومة اللبنانية أعلنت إلغاء الحدود مع سوريا والسماح لجميع السوريين بالدخول إلى لبنان من دون إقامة أو رسوم اعتباراً من الآن.تحقق فريق Fact Check - Lebanon في وزارة الإعلام من الخبر، وتبيّن أن قناة "العربية" لم تنشر أو تبث هذا الخبر. كما راجع الفريق القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، ليتبين أنه لم يصدر أي قرار يقضي بإلغاء الحدود مع سوريا أو بالسماح بدخول السوريين إلى لبنان من دون إقامة أو رسوم. وعليه، فإن الخبر زائف وعارٍ من الصحة.