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الرئيس جوزاف عون خلال لقائه ترامب:
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد
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20 :15
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس: لبنان مهم بالنسبة لترامب وهو يريد ان تكون الدولة قوية وتبسط سلطتها على كامل اراضيها
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20 :14
الرئيس عون: الاجتماع مع ترامب كان جيدا جدا
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الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
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