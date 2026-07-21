Tayyar Article
ترمب: تم التعامل مع لبنان بشكل سيء في السابق
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21 July 2026
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24 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :40
ترامب رداً على سؤال: الرئيس عون سيقوم بعمل رائع في لبنان كما فعل الرئيس الشرع في سوريا ووحّدها
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18 :29
ترامب خلال لقائه عون:
- هناك حوار خلف الكواليس مع إيران وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم
- قوّضنا قدرات ايران بشكل كبير والحصار مفروض عليهم
- سننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان
- سنبحث سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي انسحب منها الحزب
- إذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل ذلك
- لو لم أقم بالهجوم على النوويّ لكانت إيران شكلت سلاحًا نوويًا خطرًا
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عون: الرئيس بري من الجنوب وهو داعم لإنهاء الأعمال العدائية ويقوم بجهد كبير
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Just in
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18 :40
ترامب رداً على سؤال: الرئيس عون سيقوم بعمل رائع في لبنان كما فعل الرئيس الشرع في سوريا ووحّدها
-
18 :29
ترامب خلال لقائه عون:
- هناك حوار خلف الكواليس مع إيران وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم
- قوّضنا قدرات ايران بشكل كبير والحصار مفروض عليهم
- سننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان
- سنبحث سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي انسحب منها الحزب
- إذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل ذلك
- لو لم أقم بالهجوم على النوويّ لكانت إيران شكلت سلاحًا نوويًا خطرًا
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