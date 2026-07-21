ترامب خلال لقائه عون:

- هناك حوار خلف الكواليس مع إيران وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم

- قوّضنا قدرات ايران بشكل كبير والحصار مفروض عليهم

- سننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان

- سنبحث سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي انسحب منها الحزب

- إذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل ذلك

- لو لم أقم بالهجوم على النوويّ لكانت إيران شكلت سلاحًا نوويًا خطرًا