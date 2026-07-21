"التيار" لصدي: ضياع وإنكار وجهل!
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
من الواضح أن الوزير جو صدي في حال ضياع وإنكار وجهل لكل ما بادر إليه "التيار" من خطط ومتابعات خلال توليه وزارة "الطاقة". حاول الصدي محو جهود "التيار" لإعادة تشغيل خط كركوك - طرابلس، كونه لم يجد أجوبة للرد على ما طالب به النائب فريد البستاني.
لذلك إنعاشاً لذاكرة الصدي وفريقه السياسي نذكّر بأنه على الرغم من الحرب التي اندلعت في سوريا عام ٢٠١١ والذي أغفلها الصدي عن قصد، راسلت وزارة الطاقة آنذاك الحكومة العراقية بهذا الشأن، فكان جوابها الخطي أن هذا الأمر متعذر في ظل ظروف الحرب.
ولم تتوقف وزارة الطاقة آنذاك عن طرح البدائل فبادرت إلى المطالبة بخط الغاز (العربي)، لكن القوات اللبنانية وسواها وقفت ضد المشروع في مجلس النواب، ما ساهم في تعطيل كل الحلول.
إن التيار يدعو وزير الطاقة الى الإستفادة من الظروف المناسبة اليوم لإعادة تشغيل أنبوب كركوك - طرابلس وإيجاد حلول فعلية لأزمة الكهرباء، متمنين له النجاح بتنفيذ المشاريع بدلاً من السطو على الإنجازات وتقاذف المسؤوليات والهروب الى الأمام.
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