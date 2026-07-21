Tayyar Article
إطلاق صفارات الإنذار في الكويت
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21 July 2026
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42 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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17 :00
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين تتمة
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16 :54
تفجير إسرائيلي عند أطراف حولا جنوبي لبنان
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16 :43
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لصورايخ ومسيرات إيرانية
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة
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16 :02
فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز موظفين في سفارتها بطهران
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سلسلة تفجيرات نفّذها الجيش الإسرائيلي دمّرت تعاونية السجاد وعددًا من المنازل في بلدة كونين
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