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Tayyar Article

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة

  • 21 July 2026
  • 56 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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