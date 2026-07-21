الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة!
-
21 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات.
تؤكد قيادة الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L.
-
Just in
-
17 :00
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين تتمة
-
16 :54
تفجير إسرائيلي عند أطراف حولا جنوبي لبنان
-
16 :43
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لصورايخ ومسيرات إيرانية
-
16 :29
إطلاق صفارات الإنذار في الكويت
-
16 :15
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة
-
16 :02
فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز موظفين في سفارتها بطهران
-
-
Other stories
-
-
-
البستاني: كلّ ما أسعى إليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد
-
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"!
-
بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية
-
EXCLUSIVE
خاص - تحركات للحزب ضدّ الإطار الثلاثي... ماذا عن إسقاط الحكومة وموقف بري؟
-
هزة قد تحدث بسبب تفجيرات تحت قلعة الشقيف... صحيفة إسرائيلية تحدد قوتها!
-
هل يرتفع سعر الخبز؟
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - سيمون أبو فاضل لـ TTV: "هول الـ3 أطراف بيحكوا مع الله"! يقولون إذا هاجم السوريون تُقصف الشام..
-
باسيل: البطريرك الحويك جزء من ذاكرة لبنان وخياره الإنفتاح ورفض التقوقع
-
الأسمر يشكر البستاني لإقراره قانون حماية المتسهلك
-
بعد الحادث المأساوي... اجتماع للأشغال لإنجاز المعالجة المطلوبة
-
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في أطراف كفرتبنيت في جنوب لبنان
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... تحضّروا!
-
الجيش يعلن بدء الانتشار في زوطر الغربية: للتريّث في العودة!
-
المحروقات ترتفع مجددًا!
-
EXCLUSIVE
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟
-
هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
-
رسائل حاسمة إلى بيروت.. الحرب ستطال لبنان كله إذا فتح الحزب الجبهة
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
-
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
-
-
Just in
-
17 :00
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين تتمة
-
16 :54
تفجير إسرائيلي عند أطراف حولا جنوبي لبنان
-
16 :43
الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لصورايخ ومسيرات إيرانية
-
16 :29
إطلاق صفارات الإنذار في الكويت
-
16 :15
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يؤكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة
-
16 :02
فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز موظفين في سفارتها بطهران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين
-
-
-
21 July 2026
-
بطولة أستراليا المفتوحة تحد من التذاكر الرخيصة بعد مشاكل الازدحام
-
-
21 July 2026
-
أميركا تتّهم كوبا بحملة تجسس على أعلى المستويات
-
-
-
21 July 2026
-
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران
-
-
-
21 July 2026
-
مفاجأة مدوية.. غوارديولا على رادار منتخب إيطاليا
-
-
21 July 2026
-
إسرائيل تجيز استخدام التماسيح لمنع عمليات الهروب من السجون
-
-
21 July 2026
-
البستاني: كلّ ما أسعى إليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد
-
-
-
21 July 2026
-
البيت الأبيض: طائرة الرئاسة المهداة من قطر ستخضع لتحديثات لمدة شهر
-
-
-
21 July 2026
-
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"!
-
-
-
21 July 2026
-
بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية
-
-
-
21 July 2026