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Tayyar Article

"جيروزاليم بوست": ترامب رفض مقترحًا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام

  • 21 July 2026
  • 15 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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