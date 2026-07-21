كتب النائب فريد البستاني عبر منصة إكس:

"حسناً فعل الوزير صدّي بالتوضيح أنّ أنبوب النفط مع العراق موضع متابعة، ويا ليته فعل ذلك منذ اربعة أشهر عندما طرحت الموضوع ولم ألقى اي جواب او توضيح لوفّر علينا هذا السجال.( صورة التغريدة مرفقة ) وهو يعلم انني لست في مجال التمريك انما كلّ ما اسعى اليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد اللبناني.

امّا في موضوع عدم القيام بذلك في الفترة السابقة، فالوزير صدّي يعلم تمام العلم انّ الحرب في سوريا لم تكن تسمح بذلك, بالرغم من كلّ المحاولات التي جرت، امّا الآن وبعد المتغيّرات في المنطقة والإقليم فقد اصبح هكذا مشروع قابل للتنفيذ."