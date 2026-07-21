البستاني: كلّ ما أسعى إليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد
-
21 July 2026
-
46 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب فريد البستاني عبر منصة إكس:
"حسناً فعل الوزير صدّي بالتوضيح أنّ أنبوب النفط مع العراق موضع متابعة، ويا ليته فعل ذلك منذ اربعة أشهر عندما طرحت الموضوع ولم ألقى اي جواب او توضيح لوفّر علينا هذا السجال.( صورة التغريدة مرفقة ) وهو يعلم انني لست في مجال التمريك انما كلّ ما اسعى اليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد اللبناني.
امّا في موضوع عدم القيام بذلك في الفترة السابقة، فالوزير صدّي يعلم تمام العلم انّ الحرب في سوريا لم تكن تسمح بذلك, بالرغم من كلّ المحاولات التي جرت، امّا الآن وبعد المتغيّرات في المنطقة والإقليم فقد اصبح هكذا مشروع قابل للتنفيذ."
حسناً فعل الوزير صدّي بالتوضيح أنّ أنبوب النفط مع العراق موضع متابعة، ويا ليته فعل ذلك منذ اربعة أشهر عندما طرحت الموضوع ولم ألقى اي جواب او توضيح لوفّر علينا هذا السجال.( صورة التغريدة مرفقة ) وهو يعلم انني لست في مجال التمريك انما كلّ ما اسعى اليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد… pic.twitter.com/ljd1PfaEPV— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) July 19, 2026
-
Just in
-
15 :35
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة! تتمة
-
15 :32
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران تتمة
-
15 :25
"جيروزاليم بوست": ترامب رفض مقترحًا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام
-
15 :14
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا
-
14 :51
إصابة امرأة بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس في أيرلندا
-
14 :46
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"!
-
بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية
-
EXCLUSIVE
خاص - تحركات للحزب ضدّ الإطار الثلاثي... ماذا عن إسقاط الحكومة وموقف بري؟
-
هزة قد تحدث بسبب تفجيرات تحت قلعة الشقيف... صحيفة إسرائيلية تحدد قوتها!
-
هل يرتفع سعر الخبز؟
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - سيمون أبو فاضل لـ TTV: "هول الـ3 أطراف بيحكوا مع الله"! يقولون إذا هاجم السوريون تُقصف الشام..
-
باسيل: البطريرك الحويك جزء من ذاكرة لبنان وخياره الإنفتاح ورفض التقوقع
-
الأسمر يشكر البستاني لإقراره قانون حماية المتسهلك
-
بعد الحادث المأساوي... اجتماع للأشغال لإنجاز المعالجة المطلوبة
-
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في أطراف كفرتبنيت في جنوب لبنان
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... تحضّروا!
-
الجيش يعلن بدء الانتشار في زوطر الغربية: للتريّث في العودة!
-
المحروقات ترتفع مجددًا!
-
EXCLUSIVE
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟
-
هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
-
رسائل حاسمة إلى بيروت.. الحرب ستطال لبنان كله إذا فتح الحزب الجبهة
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
-
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
-
عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم
-
-
Just in
-
15 :35
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة! تتمة
-
15 :32
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران تتمة
-
15 :25
"جيروزاليم بوست": ترامب رفض مقترحًا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام
-
15 :14
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا
-
14 :51
إصابة امرأة بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس في أيرلندا
-
14 :46
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة!
-
-
-
21 July 2026
-
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران
-
-
-
21 July 2026
-
مفاجأة مدوية.. غوارديولا على رادار منتخب إيطاليا
-
-
21 July 2026
-
إسرائيل تجيز استخدام التماسيح لمنع عمليات الهروب من السجون
-
-
21 July 2026
-
البيت الأبيض: طائرة الرئاسة المهداة من قطر ستخضع لتحديثات لمدة شهر
-
-
-
21 July 2026
-
ارتفاع في سعر "ربطة الخبز"!
-
-
-
21 July 2026
-
بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية
-
-
-
21 July 2026
-
ميسي والأرجنتين… كيف تبدأ الحياة بعد رحيل الأعظم؟
-
-
21 July 2026
-
منح مالية لأبناء ضحايا العمليات الإرهابية في مصر
-
-
21 July 2026
-
ليست كل مسكنات الألم آمنة.. دراسة تكشف الأخطر
-
-
21 July 2026