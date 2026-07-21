أعلنت قيادة الجيش اللبناني إنّ "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L."

وأضافت أنّها "تُجدد دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم."

وأظهرت مشاهد مصوّرة لحظة وصول قوة من الجيش اللبناني إلى وسط بلدة زوطر الغربية.