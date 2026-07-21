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بالفيديو: لحظة دخول آليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية

  • 21 July 2026
  • 58 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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