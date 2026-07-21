Tayyar Article
الكهرباء الكويتية: اندلاع حرائق في محطات كهرباء وتحلية مياه إثر الهجمات الإيرانية
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
15 :35
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة! تتمة
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15 :32
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران تتمة
-
15 :25
"جيروزاليم بوست": ترامب رفض مقترحًا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام
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15 :14
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا
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14 :54
البستاني: كلّ ما أسعى إليه هو الخير والإزدهار للإقتصاد تتمة
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إصابة امرأة بجروح خطيرة في هجوم بسكين خلال قداس في أيرلندا
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الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني في هذه البلدة!
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21 July 2026
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