بدأ حزب الله التحضير لتركات في مواجهة "اتفاق الإطار"، فعقد سلسلة اجتماعات على مستوى مسؤوليه وكوادره لبحث كيفية إدارة المرحلة المقبلة وتوزيع المهام.وبحسب المعلومات، يرتبط التحضير بالمشاركة بكثافة في تحركات موسعة على أكثر من مستوى، كان قد أُعلن عن بعضها سابقاً تحت عنوان "لبنانيون ضد التطبيع". كما جرى الاتفاق على الالتزام بوحدة الموقف بين الأطراف المعنية والدعوة إلى اعتصامات جماهيرية سلمية.في المقابل، تشير أوساط سياسية إلى أنه لا توجد نية لدى حزب الله وحركة أمل لإسقاط الحكومة في المرحلة الحالية. وعند سؤال المعنيين عن سبب عدم الانسحاب من الحكومة تمهيداً لإسقاطها، يجيبون بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري مقتنع بأن "اتفاق الإطار" سيسقط من تلقاء نفسه.