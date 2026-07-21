Tayyar Article
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي:
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21 July 2026
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39 mins ago
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source: tayyar.org
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14 :07
"الحوثيون" في اليمن يحذرون شركات الشحن في رسالة بالبريد الإلكتروني من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية: السفن التي تقوم برحلات من وإلى الموانئ السعودية قد تتعرض للاستهداف في أي مكان من قواتنا
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الكهرباء الكويتية: اندلاع حرائق في محطات كهرباء وتحلية مياه إثر الهجمات الإيرانية
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الجيش اللبناني: تقوم وحدات مختصة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية
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هزة قد تحدث بسبب تفجيرات تحت قلعة الشقيف... صحيفة إسرائيلية تحدد قوتها! تتمة
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الخارجية الإماراتية: ندين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
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